(Görüntülü Haber) Antalya'da 2018, 'Perge yılı' ilan edildi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA turizminde, 2018 yılından itibaren yeni sayfa açılırken her yıl kentin bir değeri, tema olarak belirlenecek. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 2018 yılı temasının Pamfilya'nın başkenti 'Perge Antik Kenti' olarak belirlendiğini ve 2018'i 'Perge yılı' ilan ettiklerini açıkladı. Türkiye'nin, 2000'li yılların başından itibaren en çok turist ağırlayan kenti olan ve 'turizmin başkenti' olarak lanse edilen Antalya, kriz yaşanan 2016 yılının ardından 2017 yılında yeniden 10 milyon barajını aşarak, toplamda 10 milyon 486 bin turist sayısına ulaştı. Turizmde 'deniz- kum- güneş' ve 'her şey dahil' uygulamasını destekleyici alternatif turizm çeşitleri ve yeni pazarlar üzerinde atılımların yapıldığı kentte, 2018 yılından itibaren turizmde yeni bir sayfa açıldı. ALTERNATİF TURİZME DİKKAT Turizm sektörüyle yaptıkları değerlendirmeler sonucunda, kendilerine 2018 yılı için '14 milyon' hedefi koyduklarını açıklayan Vali Karaloğlu, alternatif turizmin geliştirilmesi amacıyla dalış turizmi, batıklar ve denizaltı turizmi olarak hayata geçirilen çalışmalardan bahsetti. Bu noktada, geçen sene tank ve gemi gibi özel batıkların denize batırıldığını belirten Karaloğlu, kırsal turizme de büyük önem verildiğini kaydetti. Vali Karaloğlu, Akseki, İbradı ve Ormana bölgelerine gezi düzenlenerek, dikkatlerin buralara da çekilmeye çalışıldığını anlattı. DETAYLAR AÇIKLANACAK Tarih ve kültür turizmi açısından Antalya'da hiçbir şehre nasip olmayacak kadar antik şehir, antik tiyatro, tarihi mekan ve sit alanı olduğunu söyleyen Vali Karaloğlu, “Biz, bunları maalesef değerlendiremiyoruz. Perge, en önemli turizm destinasyonlarımızın 5- 10 kilometre yakınında olmasına rağmen turistleri oraya götüremiyoruz. Antalya Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda 2018'i 'Perge yılı' ilan ettik. 2018 Antalya turizmi için 'Perge yılı'dır. İnşallah önümüzdeki dönemde kentteki turizmci arkadaşlar, AKTOB ve TÜRSAB ortak bir basın toplantısıyla 2018'in nasıl 'Perge yılı' ilan edildiği ve hedeflerin neler olduğunu da kamuoyuyla paylaşacak" diye konuştu. 'PERGE'YE 4 MİLYON TURİST' HEDEFİ Bundan sonra her yıl Antalya'da bir temayla çıkılacağını dile getiren Vali Karaloğlu, “Bu sene 'Perge yılı', önümüzdeki sene yine arkadaşlarla tartışacağız belki Aspendos yılı, belki Saklıkent, belki Akseki- Ormana yılı diyeceğiz. Ama mutlaka her sene turizmde artık bir temayla ortaya çıkacağız. O temayı da tüm yönleriyle tartışıp, konuşup, turizmin hizmetine sunmak istiyoruz. 'Perge yılı' kapsamında hedefimiz, Perge'ye 4 milyon turist çekmek" dedi. PERGE ANTİK KENTİ Antalya'nın 18 kilometre doğusunda, Aksu ilçe sınırlarında, bir zamanlar Pamfilya bölgesine başkentlik yapmış antik kent Perge'deki akropolisin Tunç Çağı'nda kurulduğu düşünülüyor. Helenistik dönem boyunca eski dünya içerisindeki en zengin ve güzel şehirler arasında sayılan Perge, aynı zamanda Yunan matematikçi Apollonius'un da memleketi. Hitit İmparatorluğu, Büyük İskender ve Roma İmparatorluğu gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan Perge Antik Kenti, çok zengin bir tarihi değere sahip. Antalya Müzesi'nde sergilenen birçok eşsiz eserin çıkarıldığı antik kent olan Perge'de hem kazı çalışmaları hem de tarihi kalıntıların restorasyonu yoğun şekilde devam ediyor. Antik kentte tiyatro, stadyum, agora, sütunlu cadde, Helenistik kapı, Güney hamamı gibi büyük bölümleri ayakta olan eserler dikkat çekiyor. Perge Antik Kenti, UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne de eklendi.