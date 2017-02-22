(Görüntülü Haber) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel Evlilik paketiyle Antalya'ya gelenlerin nikahını ben kıyacağım
22 Şubat 2017 Çarşamba 10:13
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