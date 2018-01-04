(Görüntülü Haber) Annenin en acı anı (1)

BABALARI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN 2 KIZ KARDEŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR Anne Dilek Yardım, kızlarının tabutunu musalla taşına kadar taşıdı, sarıldı, gözyaşlarına boğuldu... Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-İSTANBUL Babaları Ali Yardım tarafından öldürülen 4 yaşındaki Elif Mina ile 2 yaşındaki Miray Hira'nın cenazeleri Sancaktepe'de Yenidoğan'daki Hz Ali Camii'ne getirildi. Çocuklardan birinin cenazesi cenaze aracının arkasına konulurken diğeri de aracın içinde getirildi. Anne Dilek Yardım, cocuklarının tabutlarını musalla taşına kadar taşıdı. Acılı anne tabutlara sarılıp uzun süre gözyaşı döktü.