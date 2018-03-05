(Görüntülü Haber) Anneleri zehirlenen 6 yavruya süt anne bulundu

Sefer TALAY BURHANİYE (Balıkesir), () BALIKESİR'de, zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilen köpeğin 6 yavrusuna, Belediye Sokak Hayvanları Bakımevi'nde, gözetim altında bulunan bir köpek süt anne oldu. Burhaniye ilçesi, Ören Mahallesi'nde 23 Şubat günü, zehirlendiği iddia edilen köpeğin 6 yavrusu ortada kaldı. Hayvanseverlerin ihbarı üzerine Burhaniye Belediyesi Zabıta ve Veteriner Hizmetleri ekipleri ölmek üzere olan yavruları, belediyenin Sokak Hayvanları Bakımevi'nde bakıma aldı. Bakımevindeki gözetim altına tutulan bir köpek, yavrulara süt anne oldu. Köpeğin sütüyle beslenen yavrular ölmekten son anda kurtuldu. Burhaniye Belediye Başkanı Ak Parti'li Necdet Uysal, Bu dünya sadece insanlara ait değil. Hayvan dostlarımızla birlikte de yaşamamız gerekiyor. Karşılaştığımız bu tip olaylardan dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Hayvanları zehirlemek hem suç hem de günahtır. Bir canlıya zarar vermek, hele ki zehirleyerek öldürmek vicdana sığmayacak bir olay. Bizim kadar her canlının yaşama hakkı var. Bu hayatı onlarla paylaşmayı öğrenmemiz gerekiyorö dedi. Burhaniye Sokak Hayvanları Bakımevi Veteriner Hekimi Emrah Güleç, süt anne sayesinde 6 yavrunun yaşama tutunduğunu söyledi. Güleç olayı şöyle anlattı öBelediyemize bir şikayet geldi. Bir vatandaşın köpeğinin zehirlendiği bilgisini aldık. Olay yerine zabıta ile gittiğimizde, vatandaşın 2 gün önce doğum yapmış olan köpeği kimliği belirsiz kişilerce zehirlenmiş olduğunu gördük. Tabi ki vicdana sığmayan bir hareket. Anne ölünce, 2 gün önce doğan yavrular ortada kalmış. Vatandaşla birlikte buna nasıl çözüm bulabiliriz diye kafa yorduk. Sonunda, birkaç gün önce barınağa 5 yavrusu ile gelmiş bir anne köpeğimiz aklımıza geldi. Anneleri ölen yavrulardan 1 tane alıp anneye yaklaştırdığımızda herhangi kötü bir tepki vermediğini gördük. Bunun üzerine diğer tüm yavruları annenin yanına getirdik. Süt annenin hepsini sahiplendiğini gördük. Tabi bunları yaparken anneyle yavruları yalnız bırakmadık. Üzerinden şuan itibarıyla 5-6 gün geçmesine rağmen annenin olumsuz bir tepkisi yok yavrulara karşı. Hepsini kabullenmiş durumda. İyi olan şudur. Anneyi kurtaramadık ama yavruları kurtarabildik dedi.