(Görüntülü Haber) Anneler Gününü 3 bin 400 metredeki Kösedağ Zirvesi'nden kutladılar
AĞRILI 2'si kadın 8 dağcı, denizden 3 bin 433 metre yükseklikteki Kösedağ zirvesinden annelerinin gününü kutladı. Ağrılı 8 dağcı, 'Anneler günü' nedeniyle Eleşkirt'e 20 kilometre uzaklıktaki Kösedağ'a bir tırmanış düzenledi....
15 Mayıs 2017 Pazartesi 12:13
AĞRILI 2'si kadın 8 dağcı, denizden 3 bin 433 metre yükseklikteki Kösedağ zirvesinden annelerinin gününü kutladı. Ağrılı 8 dağcı, 'Anneler günü' nedeniyle Eleşkirt'e 20 kilometre uzaklıktaki Kösedağ'a bir tırmanış düzenledi. Dağcılık İl Temsilcisi Servet Arslan yönetiminde saat 08.30'da tırmanışa başlayan dağcılar, yağmura rağmen zorlu bir tırmanışı başarı ile gerçekleştirdier. Saat 13.00'de Kösedağ'ın karlı zirvesine tırmanan dağcılar, annelerini cep telefonları ile arayarak anneler gününü kutladı. Anneler Günü anısına yapılan tırmanışın yaklaşık 7 saat sürdüğünü belirten Dağcılık İl Temsilcisi Servet Arslan, her hafta çevredeki dağlara tırmanış yaptıklarını hatırlattı. Tırmanışı cefakar annelere için yaptıklarına dikkati çeken Arslan, şunları söyledi: "Olumsuz hava koşulları altında cefakar anneler için deniz seviyesinden 3 bin 433 metre yükseklikteki Kösedağ'a tırmandık. 14 Mayıs'ın benim açıdan ikinci özelliği yaş günüm olmasıydı. Etkinliğe katılan arkadaşlarla doğum günümü hem de anneler gününü kutladık. Önümüzdeki haftalarda Süphan Dağı'na zirve tırmanışı yapacağız."
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