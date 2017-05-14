Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

(Görüntülü Haber) Anneler günü’nde ‘Zübeyde Hanım’ heykeli açıldı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL Anneler Günü nedeniyle Silivri’de yaptırılan Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın heykeli CHP ve AK Parti Milletvekilleri ile çeşitli siyasi parti temsilcilerinin katılımı ile açıldı. Belediye...

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL

Anneler Günü nedeniyle Silivri’de yaptırılan Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın heykeli CHP ve AK Parti Milletvekilleri ile çeşitli siyasi parti temsilcilerinin katılımı ile açıldı. Belediye Başkanı Özcan Işıklar, “Atatürk gibi böyle bir evlat yetiştiren bir annenin Anneler Günü’nde heykelini açmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Anneler Günü ile anlamlandırmak amacıyla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çay Bahçesi yanında açılan Zübeyde Ana Heykeli’nin, Atatürk Anıtı’nı gören bir noktaya kaidesiyle birlikte ilerleyen günlerde yerleştirileceğini söyledi.

Son dönemde Mustafa Kemal Atatürk ve annesine yapılan saldırılara karşı tepki gösteren Başkan Işıklar, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:


 

“BİRKAÇ MECZUP"

“Bütün çocuklar için dünyanın en güzeli aneleleridir. Büyük Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım ile ilgili bu son dönemde birkaç meczubun çıkması, bütün toplumu tarif edemez. Bu olay hepimizin yüreğini yaralamıştır, hepimizi derinden üzmüştür. Bu toplumda bugün 7 düvele, emperyalizme karşı verilen mücadelenin boşuna verilmediğini görüyoruz. Ne anlama geldiğini yaşadıkça daha iyi görüyoruz. Büyük bir öngörü ve tarihi bir deha… Tüm dünyanın konuştuğu bir dehayı, o evladı dünyaya getiren bir anne. Bu dehanın oluşmasında, bu büyük bir kurtarıcının vatan, millet aşkıyla bu görevi yapmış olmasının eğitiminde annenin payı bence çok daha fazla. Büyük Atatürk’ün, bundan sonra büyük Atatürklerin, bilim adamlarının, büyük devlet adamlarının çıkmasında annelerin rolü var, annelerin büyük bir önemi var. Atatürk gibi böyle bir evlat yetiştiren bir annenin Anneler Günü’nde heykelini açmaktan mutluluk duyuyorum. Tüm annelerimize armağan olsun. Anneler Günü kutlu olsun."

Heykel açılışına; CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, AK Parti İlçe Başkanı Rıfat Kutlu, CHP İlçe Başkanı Suna Göçengil, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, DP İlçe Başkanı Halide Avlu, Silivri Belediye Meclis Üyeleri, oda ve dernek başkanları, sivil toplum kuruluşu ile siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda Silivrili katıldı. Heykele yoğun ilgi gösterilirken çok sayıda kişi fotoğraf çekmek için çaba harcadı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246