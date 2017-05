(Görüntülü Haber) Anneler Günü'nde şehit oğlunun kabrini ziyaret etti

ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi'nde, geçen 21 Nisan'da PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Davut Kayalı'nın annesi Ayşe Kayalı, Anneler Günü nedeniyle oğlunun Gaziantep'in İslahiye İlçesi'ndeki kabrini ziyaret etti. Ayşe Kayalı, "Sen bana gelemedin, ben sana geldim" diyerek oğlunun kabrine sevdiği kırmızı ve beyaz güllerden bıraktı.



İslahiye'nin Şahmaran İlçesi'nde oturan şehit Davut Kayalı'nın annesi Ayşe Kayalı, kızı Elif, oğlu Mehmet ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı İsmail Macit ile birlikte Anneler Günü nedeniyle oğlunun mahalle mezarlığındaki kabrini ziyaret etti. Oğlundan ayrı ilk Anneler Günü'nü geçiren Ayşe Kayalı, bir süre dua ettiği oğlunun mezarına sevdiği kırmızı ve beyaz güllerden bıraktı.



Mezar başında dua eden Ayşe Kayalı, oğlunun sürekli Anneler Günü'nü kutladığını bugün ayrı bir hüzünle Anneler Günü'ne girdiğini belirterek, "Oğlum senden ayrı ilk Anneler Günü'nde sen bana gelemedin, ben sana geldim. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. Evladımın yerini hiçbir şey tutmaz, hiçbir şey doldurmaz. Davut her Anneler Günü'nde herkesten önce arar kutlar, bayramlarda da yine ilk kez o arardı" dedi.



Ağabeyinin kabri başında gözyaşlarına hakim olamayan 11'inci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Elif Kayalı ise, "Ağabeyim Anneler Günü'nde her zaman hepimizden önce annemin Anneler Günü'nü kutlardı. Bu defa kendi kutlayamadı, kendisinin yerine ben kutladım annemin Anneler Günü'nü. Ağabeyim gelemedi, annemle beraber biz geldik yanına. Allah mekanı cennet eylesin, bizi görüyorsa biz kendisini çok seviyoruz, bunu bilsin" diye konuştu.



Yürüme engelli baba Şehmus Kayalı ise, evinin önünde dalgalanan Türk bayrağının sürekli dalgalanacağını ifade ederek, "Yeterki terör bitsin, bedel ödemeye her zaman hazırız" şeklinde konuştu.