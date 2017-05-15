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(Görüntülü Haber) Anne köpek yavrularını sel sularından taşıyarak kurtardı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,() TEKIRDAĞ'ın Muratlı İlçesi'nde etkili olan ve taşkınlara neden olan sağanak yağışta yuvasına su dolan bir köpek mahsur kalan yavrularını ağzına olarak güvenli bölgeye taşıdı. Tekirdağ'ın Muratla...

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,() TEKIRDAĞ'ın Muratlı İlçesi'nde etkili olan ve taşkınlara neden olan sağanak yağışta yuvasına su dolan bir köpek mahsur kalan yavrularını ağzına olarak güvenli bölgeye taşıdı. Tekirdağ'ın Muratla İlçesi'nde akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İlçede birçok ev ve iş yerini su basarken, yollar suyla doldu. Özellikle bazı evlerin zemin katlarını da sular bastı. Yağış fırtınanın etkili olduğu saatlerde Muradiye Mahallesi Belediye Parkı yanındaki yuvasına su dolan anne köpek, yavrularını ağzı ile yuvadan alarak yolun karşısındaki kuru bölgeye taşıdı. O anlar ise bir vatandaş tarafından telefonla görüntülendi.

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