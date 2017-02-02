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(Görüntülü Haber) Anne- kız kazayı ucuz atlattı

Nilüfer DEMİR-Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), () MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde bir otomobil takla atarken, araçtaki anne ve kızı kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, Torba Mahallesi Kaynar Mevkii'nde...

Nilüfer DEMİR-Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), () MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde bir otomobil takla atarken, araçtaki anne ve kızı kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, Torba Mahallesi Kaynar Mevkii'nde meydana geldi. Ayfer Yediler, yönetimindeki 48 BA 286 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çarpan otomobil, takla atarak karşı şeride devrildi. Kazada sürücü Ayfer Yediler (72) ve annesi Dilara Yediler (92) hafif yaralandı. Yaralıları görenler kazayı sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri kaza yerine gelirken önce sürücü Ayfer Yediler, otomobilden çıkarıldı. Araçtan yürüyerek çıkan Yediler, sağlık görevlisi tarafından ambulansa alındı. Yan yatan otomobilde yolcu koltuğunda oturan anne Dilara Yediler ise sağlık ekipleri tarafından sedyeye alınarak otomobilden çıkarıldı. Bilinci açık olan anne Yediler de kazayı hafif sıyrıklarla ucuz atlattı. Anne ve kızı ambulanslara alındıktan sonra Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Otomobil, kazanın ardından olay yerine çağrılan çekiciyle kaldırıldı, yol trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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