(Görüntülü Haber) Ankaralı Mucurlular, Anıtkabir’de

Hüseyin ÖZBALI / ANKARA, () - ANKARA’da yaşayan Mucurluların üye olduğu Mucurlular Derneği ile Mucurlular Vakfı Yönetim Kurulu ve üyeleri, Atatürk’ün Mucur’a gelişinin 97'nci yılında Anıtkabir’de buluştu. Mucurlular Dernek ve Vakıf üyeleri, düzenlenen törende saygı duruşunun ardından Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. İzzet Güner, Ankara’da yaşayan Mucurluların 25 yıldır geleneksel olarak Anıtkabir'de buluştuklarını hatırlattı. Güner, Mustafa Kemal Atatürk'ün 22 Aralık 1919'da Mucur'a geldiğini ve o dönemin ileri gelenleri ile görüşerek, destek istediğini söyledi. Güner, ''Atamıza ve Cumhuriyetimize bağlılığımızı bir kez daha yineledik. Mustafa Kemal'in Milli Mücadeleyi başlattığı günlerde Mucur ilçesine gelerek üç gün kalmıştır. Bu süre içerisinde Mucur'da Müdafa-i Hukuk Cemiyeti kurulmuştur ve 150 kişilik silahlı halk birliği, İnönü cephesine gönderilmiştir'' dedi.