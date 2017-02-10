(Görüntülü Haber) Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde gerginlik (6)

Ümit KOZAN-Tahsin GÜNER / ANKARA, () - OLAĞANÜSTÜ hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen akademisyenlerle ilgili Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde, bugün öğle saatlerinde, eylem yapılacağının duyurulması üzerine polis ekipleri, kampüs çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Üniversiteye girişte herkes kimlik kontrolüyle içeri alınırken, birçok öğretim üyesi ve öğrencinin de üniversiteye alınmadığı görüldü. CHP'Lİ VEKİLLER KAMPÜSE GİRMEK İSTEDİ, ÖZEL GÜVENLİK ENGEL OLDU CHP'li milletvekilleri de Cebeci Kampüsü’ndeki eyleme destek vermek için üniversiteye geldi; ancak üniversitenin özel güvenlik görevlileri, valilik kararını gerekçe göstererek, vekilleri kampüs kapısından içeri almadı. CHP'li vekiller, bir süre üniversite rektörüne ve diğer yetkililere telefonla ulaşarak, kampüs içeresine girmeyi bekledi. Daha sonra milletvekilleri, kapıda özel güvenlik görevlilerini zorlayarak, içeri girmeye çalıştı. Bu sırada CHP'lilerle polis arasında arbede yaşandı. KAMPÜSTE POLİS MÜDAHALESİ; 5 GÖZALTI Milletvekillerinin üniversite kampüsüne girmesinin ardından çevik kuvvet ekipleri de kampüs alanına girdi. Yaşanan arbedede polis, öğretim görevlilerine ve öğrencilere biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti. Üniversitenin İletişim Fakültesi'ne doğru koşan çevik kuvvet ekipleri, burada 1 öğretim görevlisi ve 1 öğreniciyi gözaltına alarak, kampüs dışına çıkardı. Polis ekipleri, daha sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne giderek. 1'i öğretim görevlisi 2'si öğrenci olmak üzere 3 kişiyi gözaltına aldı. Çevik kuvvet ekiplerinin, üniversite kampüsünde bekleyişi sürüyor.