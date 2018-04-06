Muhammet BAYRAM / ANKARA () - ANKARA'nın Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde bulunan 5 katli binanın çatı kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tahliye edilen binadaki yangına müdahale etmeye başladı.
(Görüntülü Haber) Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan 5 katli binanın çatısında yangın (1)
Muhammet BAYRAM / ANKARA () - ANKARA'nın Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde bulunan 5 katli binanın çatı kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tahliye edilen binadaki yangına müdahale etmeye başladı.
06 Nisan 2018 Cuma 12:45
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