Ankara'nın Küçükesat semtinde bir binada patlama sesi duyuldu. Patlamaya doğalgaz ya da tüpgaz patlamasının neden olması üzerinde duruluyor.
(Görüntülü Haber) Ankara Küçükesat'ta patlama meydana geldi (3)
Ankara'nın Küçükesat semtinde bir binada patlama sesi duyuldu. Patlamaya doğalgaz ya da tüpgaz patlamasının neden olması üzerinde duruluyor.
17 Ocak 2017 Salı 21:50
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