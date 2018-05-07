ANKARA,() ANKARA'da meydana gelen selin ardından sosyal medyada yeni görüntüler yayınlanmaya devam ediyor. Selden etkilenen bölgede hummalı bir çalışma sürerken; yaşanan korku dola anlara dair de yeni görüntüler ortaya çıktı.
(Görüntülü Haber) Ankara'daki sel felaketine dair yeni görüntüler
ANKARA,() ANKARA'da meydana gelen selin ardından sosyal medyada yeni görüntüler yayınlanmaya devam ediyor. Selden etkilenen bölgede hummalı bir çalışma sürerken; yaşanan korku dola anlara dair de yeni görüntüler ortaya çıktı.
07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:13
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