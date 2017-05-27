(Görüntülü Haber) Ankara'da sağanak yağış etkili oldu

ANKARA'da etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışla birlikte bazı sokaklarda sel suları oluştu. Selin meydana gelen sokaklarda bulunan araçlar, zarar görürken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Dün akşam saatlerinden itibaren başkent genelinde etkili olan sağanak yağış, bugün de etkili olmaya devam etti. Sel suları, cadde ve sokakları göle çevirirken, çevrede bulunanlar ise yağıştan olumsuz etkilendi. Yoğun yağışın etkili olduğu Etlik İlçesi'ndeki Kiraz Sokak'ta bulunan otomobiller, sel sularına kapılarak, maddi hasar gördü. Bazı binaların alt katlarını su basarken, binanın sel sularına teslim oluşu, çevrede bulunanların cep telefonu kameralarına yansıdı. İtfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmalarıyla sel sularına kapılan araçların bazıları kurtarıldı.