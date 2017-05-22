(Görüntülü Haber) Ankara'da polis, eylemcilere biber gazı ile müdahale etti 

Muhammet BAYRAM-ANKARA,() - YÜKSEL caddesinde KHK ile ihraç edilenler için destek protestosuna öğlen saatlerinde başlayan polis müdahalesi akşam saatlerinde de devam etti. Polis dağılmayan gruplara biber gazı ile müdahale ederek çok sayıda eylemciyi gözaltına aldı. CHP'li vekillerin oturma eylemi sürüyor.

KHK ile ihraç edildikleri işlerine dönme talebiyle akçık grevi yapan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın dün gece polislerin evlerine operasyon düzenleyerek gözaltına almasını protesto etmek için bir araya gelen gruba polis müdahalesi gün boyu devam etti.

CHP'Lİ VEKİLLER BARİYERLERİ DEVİRDİ



Oturma eylemine başlayan CHP'li milletvekillerinin etrafı bariyerler ile çevrilerek yanlarına, insan hakları heykelinin bulunduğu alana milletvekilleri dışında kimse alınmadı. Bariyerlere yaklaşan eylemciler veya yoldan geçen vatandaşlar polis tarafından uzaklaştırıldı. CHP'li vekiller belli bir süre oturma eylemine devam ettikten sonra bariyerleri kaldırarak devirdi. Eylemcilerin heykelin bulunduğu alana gelmelerini talep eden vekillere polislerin cevabı olumsuz oldu.

KAFE VE RESTAURANTLAR BOŞALTILDI



Bariyerleri tekrar kaldırarak düzenleyen emniyet güçleri çevrede bulunan bütün kafe, restaurant ve iş yerlerini boşalttı. Yüksel caddesine giriş çıkış olan bütün yollar polis tarafından kesilerek basın mensupları dahil bütün vatandaşlar alandan uzaklaştırıldı. Polis bariyerli alanlara yaklaşan gruba biber gazı ile müdahale etti. Ara sokaklara dağılan eylemciler zaman zaman slogan atarak protestolarına devam etti.Polisin ara sokaklarda müdahalesi sürüyor.





TEZCAN KARAKUŞ'A BİBER GAZLI MÜDAHALE



CHP'li vekillerin bulunduğu alana gitmek isteyen Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın önü polis tarafından kesildi. Alana girmekte ısrar eden Karakuş'a polisler biber gazı ile müdahale ederek uzaklaştırdı. Karakuş daha sonra “Siz bir kamusal mekanda, bir kamu kurumunun başkanına biber gazı sıkıyorsunuz. Hepiniz suç işliyorsunuzö diyerek emniyet güçlerine tepki gösterdi.