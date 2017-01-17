(Görüntülü Haber) Ankara'da patlama sesi duyuldu

Ankara'nın Küçükesat semtinde bir binada patlama sesi duyuldu. Patlamaya doğalgaz ya da tüpgaz patlamasının neden olması üzerinde duruluyor.

17 Ocak 2017 Salı 21:41