ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, patlamanın yaşandığı bölgede yaptığı açıklamalarda ''Doğalgaz patlaması üzerinde duruyoruz. Doğalgaz inceleme uzmanları, çalışmalarını sürdürüyor. Ankaralı'lar rahat olsun. Terörle ilgili herhangi bir şüphe yok. İncelemelerimiz sürüyor'' ifadelerinde bulundu. Mahmut Karaaslan ayrıca yaşanan doğalgaz patlaması sonucu yaralılar olduğunu ancak; göçük altında kimsenin olmadığını belirtti.
(Görüntülü Haber) Ankara'da doğalgaz patlaması (5)
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, patlamanın yaşandığı bölgede yaptığı açıklamalarda ''Doğalgaz patlaması üzerinde duruyoruz. Doğalgaz inceleme uzmanları,...
17 Ocak 2017 Salı 22:43
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