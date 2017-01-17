(Görüntülü Haber) Ankara'da doğalgaz patlaması (4)

ANKARA, () ANKARA'NIN Çankaya Küçükesat semtinde bir evde patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle evin bir kısmı çöktü. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Enkazda arama çalışmaları başladı....

17 Ocak 2017 Salı 22:17