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(Görüntülü Haber) Ankara'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü coşkuyla kutlandı

TAHSİN GÜNER- MUHAMMET BAYRAM /ANKARA,() - BAŞKENTTE Kurtuluş parkında bir araya gelen kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü şarkılar eşliğinde halay çekerek kutladı. Kadınlar için oluşturulan alanda ve çevresinde geniş güvenlik...

TAHSİN GÜNER- MUHAMMET BAYRAM /ANKARA,() - BAŞKENTTE Kurtuluş parkında bir araya gelen kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü şarkılar eşliğinde halay çekerek kutladı. Kadınlar için oluşturulan alanda ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, parkın çevresinde bulunan atlı kadın polisler dikkat çekti. 8 Mart Dünya kadınlar gününü kutlamak için Kurtuluş Parkında bir araya gelen kadınlar için geniş güvenlik önlemleri alındı. Emniyet güçleri tarafından bariyerlerle çevrilen alana gelen çeşitli platforma üye kadınlar, kadın polisler tarafından tek tek aranarak alındı. Alana basın mensupları dışında erkek alınmadı. Kutlamalara gelen kadınların getirdiği döviz, pankart, gazete v.s polisler tarafından incelenerek içeri alındı. Emniyet güçlerinin aykırı gördüğü bazı döviz ve pankartlar nedeniyle grup ile polis arasında kısa süreli gerginlikler yaşandı. Kutlamalarda 'Özgür Kadın, Özgür Kampüs', 'Şiddete, Tacize, Tecavüze Son', 'Dünyayı İstiyoruz, Kırıntılarını Değil' dövizleri açılırken, Türkçe, Kürtçe şarkılar söylendi. Kutlamaların başlaması ile ilk etapta Adün Bursa'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 7 metal işçisi anılarak saygı duruşunda bulunuldu. Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe olarak yapılan basın açıklamalarının ardından kadınlar sloganlar ve şarkılarla halay çekerek coşkuyla kutlama yaptı. Yapılan etkinliklerin ardından kadınlar Kurtuluş Parkından olaysız bir şekilde ayrıldı.

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