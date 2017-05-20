Ümit KOZAN-Muhammet BAYRAM / ANKARA, () - ANKARA Adliyesi önünde bir iş makinesi, kazı yaparken, doğalgaz borusunu patlattı. Patlamanın ardından alev alan iş makinesine itfaiye ekipleri müdahale etti.
(Görüntülü Haber) Ankara Adliyesi önünde iş makinesi alev aldı (1)
Ümit KOZAN-Muhammet BAYRAM / ANKARA, () - ANKARA Adliyesi önünde bir iş makinesi, kazı yaparken, doğalgaz borusunu patlattı. Patlamanın ardından alev alan iş makinesine itfaiye ekipleri müdahale etti.
20 Mayıs 2017 Cumartesi 15:58
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