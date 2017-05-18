(Görüntülü Haber) Ankara Adliyesi önünde gerginlik

Özkan ARSLAN / ANKARA, () - TUTUKLU bulunan Cumhuriyet Gazetesi yazarları ve avukatları için, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar grubu üyesi avukatlar Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Mahmut Tanal'ın da katıldığı açıklama sonrası avukatların adliye önünde oturmak istemesi gerginliğe neden oldu. Adliye içerisinde süren gerginlik sırasında bir güvenlik görevlisinin CHP milletvekili Mahmut Tanal'ı yakasından tutarak ittirdiği görüldü. Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu üyesi bir grup avukat, saat 11.30'da Ankara Adliyesi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Eyleme destek veren CHP Milletvekili Mahmut Tanal da, Cumhuriyet Gazetesi Yazarları ve avukatlarının 'örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım etmek' suçlamasıyla tutuklandığını, buna rağmen 'örgüt üyesi' olmakla suçlandıkları halde birçok hakim ve savcının serbest bırakıldığını söyledi. Tanal, herkesin hukuka ve adalete ihtiyacı olduğunu söyledi. Mahmut Tanal'ın konuşmasının ardından bir avukat cezaevinde bulunan Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın mesajını okudu. AVUKATLAR OTURMAK İSTEYİNCE GERGİNLİK ÇIKTI Açıklamanın ardından avukatlar adliye girişine oturarak bir süre daha eylemi sürdürmek istedi. Ancak çevrede güvenlik önlemi alan polis, avukatlara eylemi sonlandırmamaları halinde müdahale edeceğini söyleyerek, grubun etrafını sardı. CHP Milletvekili Mahmut Tanal da, emniyet yetkilileriyle yaptığı görüşmede sonuç alamayınca, "İyi o zaman oturmaya niyetim yoktu ama ben de oturacağım" diye çıkıştı. Polis müdahaleye hazırlanırken, bir avukat "Arkadaşlar eylemimiz sona erdi. Adliye içerisine giriyoruz" diyerek eylemi sonlandırdı. Polis ve güvenlik görevlileri, avukatların adliye içerisinde de toplu gezmemesini isteyince burada da kısa süreli arbede yaşandı. Arbede sırasında bir güvenlik görevlisinin CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın yakasından tutarak ittirdiği görüldü. Gerginlik, avukatların dağılmasıyla sona erdi.