Mustafa TURAPOĞLU- Gökhan CEYLAN- Özkan ARSLAN / ANKARA () - ANKARA'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı için ilk tören Anıtkabir'de yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Atatürk'ün huzuruna çıkacak. Resmi törenlerin ikinci adresi ise, Beştepe olacak. Anıtkabir'e çıkan yollarda güvenlik önleminin alındığı da görüldü.
(Görüntülü Haber) Anıtkabir'de 30 Ağustos töreni (1)
Mustafa TURAPOĞLU- Gökhan CEYLAN- Özkan ARSLAN / ANKARA () - ANKARA'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı için ilk tören Anıtkabir'de yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Atatürk'ün huzuruna çıkacak....
30 Ağustos 2017 Çarşamba 09:46
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