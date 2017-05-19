(Görüntülü Haber) Anıtkabir 19 Mayıs'ta doldu taştı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Anıtkabir yurdun dört bir yanından gelen vatandaşların akınana uğradı. Vatandaşların ziyaretine açık olan Anıtkabir’e gazetecilerin girişi engellendi. Anıtkabir’e sabah saalerinden itibaren yurdun dört bir yanından gelen ziyaretciler renkli görüntüler oluşturdu. Nikah öncesi gelin ve damatların yanısıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarıda Anıtkabir’e vatandaşlarla bilikte akın etti. ÇARŞI ANITKABİR’DE Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı’da Anıtkabir’in ziyaretçileri arasındaydı. Siyah-Beyazlılar Anıtkabir’e, “Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur”, “Beşiktaş’ın peşinde, Atatürk’ün izinde”, “Atam izindeyiz” yazılı pankartlarla yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal marşını okuyan siyah beyazlı taraftarlar, çeşitli sloganlar atarak hatıra fotoğrafı çektirdi. GAZETECİLER ALINMADI Bu arada sabah saatlerinde resmi heyetin ziyaretini görüntüleyen gazeteciler, daha sonra vatandaşlara açık olduğu saatlerde Anıtkabir’den çıkarıldı. CHP Ankara İl Teşkilatı’nın düzenlediği kortejle ve başka sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Anıtkabir’e girmek isteyen gazeteciler buradaki görevliler içeriye alınmadı.