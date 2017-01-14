KAHRAMANMARAŞ () KAHRAMANMRAŞ'ın Andırın İlçesi'nde çalışırken kar nedeniyle mahsur kalan GSM operatörünün 3 kişilik arıza ekibi, 2 saatlik çalışmayla ardından donmaktan kurtarıldı. Dün saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Çokak Mahallesi'ndeki baz istasyonunda meydana gelen arızayı gidermek için yola çıkan bir GSM şirketinin 3 kişilik arıza ekibi, bir süre kar nedeniyle araçtan inip yürümeye başladı. Ancak kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede baz istasyonuna ulaşamayan ekipler geri dönmek istedi. Geri de dönemeyen 3 kişi jandarmadan yardım istedi. Yaklaşık 6 saat mahsur kalan 3 kişiyi kurtarmak için Kahramanmaraş Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM), Andırın Belediyesi ve jandarma tarafından çalışma başlatıldı. 2 saat süren çalışmalar sonunda ekipler 3 kişiyi mahsur kaldıkları bölgeden kurtardı. Mahalle kahvesine getirilen arıza ekibi, sobanın yanına oturup ikram edilen sıcak çayla ısınmaya çalıştı. Andırın Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Önsel, 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Arıza ekibimizi yaklaşık 2 saatlik uğraşın ardından donmak üzereyken kurtardık. Kendilerine geçmiş olsun diyorum" dedi.
(Görüntülü Haber) Andırın'da karda mahsur kalan işçiler kurtarıldılar
KAHRAMANMARAŞ () KAHRAMANMRAŞ'ın Andırın İlçesi'nde çalışırken kar nedeniyle mahsur kalan GSM operatörünün 3 kişilik arıza ekibi, 2 saatlik çalışmayla ardından donmaktan kurtarıldı. Dün saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı...
14 Ocak 2017 Cumartesi 13:15
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