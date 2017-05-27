(Görüntülü Haber) Anasınıfı öğrencisinden festival açılışında piyano konseri

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR’da düzenlenen Genç Yetenekler Müzik Festivali’nin açılışında anasınıfı öğrencisi 6 yaşındaki Yağmur Haspolat’ın piyano konseri ilgi çekti.



Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Gelişim Enstitüsü ve Eğitim Fakültesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Genç Yetenekler Müzik Festivali, açılış konseriyle başladı. Türkiye’nin çeşitli illerinden yaşları 4-18 arasında değişen 300 genç yeteneğin katıldığı festivalin MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu’ndaki açılış konserinde anasınıfı öğrencisi Yağmur Haspolat’ın piyano konseri ilgi çekti. Haspolat, Johann Sebastian Bach, Georges Bizet, Bill Boyd'dan eserleri izleyicilere sundu.



Festival Düzenleme Komitesi Başkanı Doç. Dr. Hatice Ekinci, festivalin amacının müzik yoluyla çocuk ve gençlerin sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Ekinci, "Festivalimizde yer alan genç yeteneklerin gelecekte sahne korkusu olmayan, insanlarla iyi iletişim kurabilen ve kendini rahat ifade edebilen bireyler olacaklarına yürekten inanıyoruz" dedi.



Genç Yetenekler Müzik Festivali 4 gün sürecek.