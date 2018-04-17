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(Görüntülü Haber) Anasınıfı öğrencileri, pazar esnafı ve zabıta oldu

SAMSUN'da düzenlenen 'pazaryeri etkinliği' kapsamında anasınıfı öğrencileri pazar yerinde meyve ve sebze sattı, bazıları ise zabıta kıyafeti giyip denetim yaptı. ​Atakum ilçesindeki Halide Edip Adıvar Anaokulu ve Atakum İlçe Belediyesi...

SAMSUN'da düzenlenen 'pazaryeri etkinliği' kapsamında anasınıfı öğrencileri pazar yerinde meyve ve sebze sattı, bazıları ise zabıta kıyafeti giyip denetim yaptı. ​Atakum ilçesindeki Halide Edip Adıvar Anaokulu ve Atakum İlçe Belediyesi işbirliğiyle bu yıl 5'incisi düzenlenen 'pazar yeri' etkinliği yapıldı. Atakent semt pazarındaki etkinliğe 230 anasınıfı öğrencisi katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin sonrasında pazar, vatandaşlara açıldı. Pazarcı köstümü giyen öğrenciler tezgahların başına geçip sebze meyve, süt, yoğut, peynir, simit sattı. Bazı öğrenciler ise zabıta kıyafeti ile gezerek pazarı ve tezgahları denetledi. Etkinliğe İlkadım İlçe Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Atakum İlçe Belediye Başkanı Ak Partili İshak Taşçı ve anasınıfı öğrencilerinin velileri katıldı. Başkan Taşçı, pazarcılık kültürünün bir gelenek olduğunu belirterek, çocukların küçük yaşta hem bu geleneği yaşatmalarını, hem de daha fazla sosyalleşmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

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