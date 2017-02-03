(Görüntülü Haber) Anaokulundaki çocuğun boynundaki çiziklere karşılıklı suçlama

AVCILAR'daki bir ana okuluna 2 yıldan bu yana devam eden 6 yaşındaki A.B.Ç.'nin boynundaki izleri gören ailesi, çocuklarına şiddet uygulandığını savunarak şikayetçi oldu. Anaokulu yöneticileri çocuğa şiddet uygulandığı iddialarını kabul etmezken, çocuğun babasının öğretmen ve yöneticilere saldırdığını savundu. Olay, çarşamba akşamı meydana geldi. Bir bankada çalışan iki çocuk annesi Seda Ç., saat 17.00 sıralarında anaokulu yöneticileri tarafından çağrılırken çocuğun sinir krizi geçirdiği belirtildi. Seda Ç., bunun üzerine otomotiv parçaları alanında çalışan eşi Uğur Ç.'yi arayarak birlikte anaokuluna gitti. Çift, ile görüşen okul yöneticileri A.B.Ç.'nin yaramazlık yaptığını, sinir krizi geçirdiğini belirtirken, çocuğunun boynunda tırnak izlerine benzer çizikler gören Uğur Ç. bunun nedenini sordu. Uğur Ç., "İlk anda herhangi bir şey göremedim. Fakat çocuğu incelediğimde A.B.Ç.'nin boğazında derin çizikler olduğunu gördüm. O sırada yanımıza gelen öğretmen, oğlumun boğazındaki çizikleri sınıf arkadaşının yaptığını söyledi. Okul yöneticisıne, 'Bana boynunun oyuncakla çizildiğini söylemiştiniz' dedim. Kendisine böyle söylendiğini ifade etti. Oğlum, arabada boynunu öğretmeninin tırnaklarıyla çizdiğini söyledi. Hışımla içeri girdim, kendilerine bağırdım ve o sırada yakınımda duran öğretmeni itekleyerek okuldan ayrıldım. Oğlumun boğazını çizerek yaralanmasına neden olan öğretmen ve okul müdüründen şikayetçiyim" dedi. Burada çıkan tartışmadan sonra çift, Avcılar'da polise giderek anaokulu yöneticilerinden şikayetçi oldu. A.B.Ç'nin ifadesi Çocuk Şubesi'nde bir psikolog aracılığı ile alındı. Küçük çocuk ilçedeki hastaneye sevk edilerek rapor verildi. SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER Anaokulu yöneticileri ve çocuğa şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen ise, suçlamaları kabul etmedi. Uyumsuz olan öğrenci ile ilgili tüm görüntülerinin güvenlik kamerası ile kayıtlarda bulunduğunu, bunların birer kopyasının polis ve savcılığa verildiğini, aşırı sert tepki gösteren veli Uğur Ç.'nin, kendilerini tehdit ederek şiddet uyguladığını savundu. Adının yazılmasını istemeyen öğretmen, diğer velilerin yaramazlığı nedeniyle şikayetçi olduğu A.B.Ç'nin, arkadaşları ile kavga ettiğini, onu sakinleştirerek oradan uzaklaştırmak isterken isterken kolundaki bileklikle boynunun çizilmesine neden olmuş olabileceğini söyledi.