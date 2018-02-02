(Görüntülü Haber) Anaokulu öğrencileri askerlere termal çorap, içlik ve köydeki kardeşlerine oyuncak gönderdi

Sinan HARMANCI/AMASYA,() AMASYA'da anaokulu öğrencileri 'Soğuk Cepheye Sıcak Hediye' sloganıyla Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere termal çorap ve içlik, operasyonda PKK/PYD'li teröristlerden temizlenen köylerde yaşayan çocuklara ise 'Kardeşim Sana Oyuncak Getirdim' sloganıyla oyuncak gönderdi. Amasya merkezde eğitim-öğretim veren anaokulu öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında 'Soğuk Cepheye Sıcak Hediye' sloganıyla Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere termal içlik ve termal çorap ve 2'inci olarak da 'Kardeşim Sana Oyuncak Getirdim' sloganıyla PKK/PYD'li teröristlerden Türk askeri tarafından ele geçirilen köylerde yaşayan çocuklara oyuncak hediyeleri kargo ile Kilis 2. Hudut Tabur Komutanlığı'na gönderildi. Anaokulu kurucu Müdürü Burcu Bostancı, Okulumuzda 2 tane Sosyal sorumluluk projesi düzenledik. Birincisi 'Kardeşim Sana Oyuncak Getirdim' projesi Zeytin Dalı operasyonunda kontrollü olarak askerlerimizin eline geçmiş olan köydeki çocuklarımıza dostluk ve sevgi mesajıyla oyuncaklar gönderdik. İkinci projemiz ise, 'Soğuk Cepheye Sıcak Hediye' sloganıyla operasyona katılan kahraman Mehmetçiklerimize çocuklarımız tarafından getirilen termal çorap ve içlikler hediye getirilmişti. Bu proje ile askerlerimize moral desteği verme ve çocuklarımızın ve bizlerin onların yanında olduğumuzun mesajını vermek istedik dedi.