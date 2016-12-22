(Görüntülü Haber) Anaokulu öğrencileri 15 Temmuz'u sahneledi

SİVAS, () - SİVAS'ta Aksu Anaokulu'nda 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri anma programı düzenlendi. Programda anaokulu öğrencileri 15 Temmuz gecesi yaşananları 'Çocuk Dili ile 15 Temmuz' tiyatro gösterisi ile anlattı. Tankların önüne yatanlar ve Cumhurbaşkanı'nın Facetime ile CNN Türk'e yaptığı bağlantı da tiyatro içeriğinde yer aldı. Okul salonunda gerçekleştirilen programa Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda konuşan Okul Müdürü Damla Bilici, "Barış içinde yaşadığımız ülkemizde 15 Temmuz 2016 gecesi hiç beklemediğimiz bir yerden hain bir saldırıya maruz kaldık. O gece umutlarımıza, hayallerimize, özgürlüğümüze pranga vurulmak istendi. Milletimiz ayağa kalkarak sokağa çıktı ve sinsi duvarları, surları yıktı geçti" dedi. 15 TEMMUZ'U CANLANDIRDILAR Daha sonra anaokulu öğrencileri ve öğretmenlerince hazırlanan 'Çocuk Dili ile 15 Temmuz' tiyatro gösterisi sahnelendi. Öğrenciler, darbecilerin tanklarla sokağı çıkışını, TRT'den yayınlanan bildiriyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CNN Türk ekranlarında Facetime üzerinden yaptığı çağırıyı, okunan salalarla birlikte sokaklara çıkarak tanklara karşı duran, önüne yatan vatandaşları canlandırdı. 'BU VATANI KİMSEYE İŞGAL ETTİRMEYİZ' Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Altınsoy, 15 Temmuz darbe girişimi ve halkın destansı mücadelesini sahneleyen öğrencileri tebrik etti. 15 Temmuz günü halkın, vatan için tek vücut olarak, darbecilere geçit vermediğini belirten Altınsoy, bu günün unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğinin altını çizerek, "Bir Çanakkale Savaşı, Balkan Harbi ne ise, Cumhuriyetimizin kuruluşu ne ise 15 Temmuz gecesi de odur. Biz bu vatanı kimseye böldürmeyiz, işgal ettirmeyiz. Eğer bu darbe başarılı olsaydı, ülkede iç savaş çıkarıp bizi birbirimize düşüreceklerdi" dedi. Altınsoy’un konuşmasının ardından veliler tarafından şehitlere okunan 5 hatim için Vaiz Hayri Uçar tarafından hatim duası okundu. Hatim duasının ardından Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ve beraberindekiler velilerin katkılarıyla hazırlanan 15 Temmuz Darbe girişimi ve sonrasında yaşanan olayları konu alan serginin açılışını gerçekleştirdi.