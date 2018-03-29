(Görüntülü Haber) Anamur'da fırtına, çilek ve muz seralarını vurdu
MERSİN'in Anamur ilçesinde geceden bu yana etkili olan fırtına, çilek ve muz seralarında hasara neden oldu. Saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan fırtına, ovadaki çilek arazilerinin üzerini kaplayan naylonları uçurdu. Muz seraları da fırtına...
29 Mart 2018 Perşembe 17:04
MERSİN'in Anamur ilçesinde geceden bu yana etkili olan fırtına, çilek ve muz seralarında hasara neden oldu. Saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan fırtına, ovadaki çilek arazilerinin üzerini kaplayan naylonları uçurdu. Muz seraları da fırtına da hasar gördü. Fırtına, Antalya-Mersin karayolu üzerindeki muz ağacı heykelini de devrildi. Yıkılan demir heykelin, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tamir ederek yeniden yerine dikeceği öğrenildi.
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