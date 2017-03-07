(Görüntülü Haber) "Analı kızlı" girişimcilik dersi

Taylan Oğuz - Yasin TİNBEK / İZMİR () İZMİR'de anne ile kızının azmi ile genç girişimcilere umut oldu. Ev kadını Birgül Acar (60) ve kızı Nilgün Toktaş ile bugüne kadar komşularına ikram olarak yaptıkları ev böreği, mantı, katmer, erişte, köy yufkası, sütlü ekmek, turşu, sarma ve reçel tadlarıyla bankadan kredi çekerek dükkan açtı. "Analı kızlı" adlı dükkan yedi ayda AVM'lerden, 5 yıldızı otellerden, okul kantinlerinden bile sipariş alır oldu. Mahalledeki işsiz kadınlara istihdam sağlandı. Bugüne kadar evlerine gelen misafire ikram ettikleri birbirinden lezzetli ev yapımı ürünleri dükkan açıp satmak için yola çıkan Evkadını Birgül Acar ve kızı Nilgün Toktaş önce KOSGEB kredisine başvurdu, sıra gelmesini beklemeden bankadan kredi çekti ve Buca Koop. Mahallesi'nde dükkan açtı. "Analı kızlı" adlı dükkanda ev böreği, mantı, katmer, erişte, köy yufkası, sütlü ekmek, turşu, sarma, reçel imal etti. Genç girişimcileri cesaret veren anne ve kızın ürünlerinin lezzeti yedi ayda dilden dile yayıldı. AVM'lerden, 5 yıldızı otellerden, okul kantinlerinden bile sipariş alan anne ve kızı, mahalledeki işsiz kadınları istihdam ederek kadınların ev ekonomisine katkı koymalarını sağladı. Nilgün Toktaş, ürünleri 'analı kızlı' markasıyla satışa sunduklarını belirterek, şunları söyledi: "Amacımız anne eli lezzetini yaymak. Annemin mutfak lezzetini mahallemizde bilmeyen yoktur. Ben de evde onun yanında çırak gibi işi öğrendim. Hamur dışında hiçbir imalatımızda makina kullanmadan sadece el emeği ile yaptığımız börekleri, eriştereleri, mantıları, köy yufkamızı, sütlü ekmek, haşhaşlı katmer turşu, reçel, yaprak sarmasını kendi markamız adı altında piyasaya sürdük. Hiçbir aranda mevsimi dışında ürün kullanmıyoruz. Siparişlerimizi evlere, işyerlerine araçlarımızla teslim ediyoruz. Siparişler artınca mahallemizdeki işsiz ev kadınlarını işe aldik. İşler arttıkça istihdamı da artıracağız. hem geleneksel lezzetlerimizi koruyoruz, yayıyoruz hem de kadınlara cesaret veriyoruz.