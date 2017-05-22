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(Görüntülü Haber) Anadolu Otoyolu'nun Gerede Kavşağında trafik yoğunluğu

ÇAMLIDERE-ANKARA,() - ANKARA'nın Çamlıdere İlçesi Tatlak köprüsü bölgesinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Anadolu Otoyolu İstanbul-Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü de konuyla ilgili...

ÇAMLIDERE-ANKARA,() - ANKARA'nın Çamlıdere İlçesi Tatlak köprüsü bölgesinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Anadolu Otoyolu İstanbul-Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü de konuyla ilgili 17 Mayıs Çarşamba günü yaptığı duyuruda bölgede üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşımın diğer istikametten iki yönlü olarak sağlandığını duyurmuştu. Çalışmaların bir ay süreceği belirtilmişti.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün duyurusu şu şekilde:

"Anadolu Otoyolunun Çamlıdere Kavşağı-Gerede Kavşağı Kesimi arasında bulunan Tatlak Köprüsü üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. (17.05.2017-17.06.2017)"
 

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