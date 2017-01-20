(Görüntülü Haber) Ameliyatta keman çalıp şarkı söyleyen hastadan mini konser

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da narkozsuz ameliyat ile beynindeki tümör alınırken şarkı söyleyip keman çalan müzisyen 55 yaşındaki İbrahim Bilge, ertesi gün hastanedeki odasında mini konser verdi. Antalya'da müzisyen İbrahim Bilge, beynindeki 6 cm'lik kitleyi aldırmak için Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olmaya karar verdi. Ameliyatının narkozsuz olacağını öğrenen İbrahim Bilge, doktoruna operasyon sırasında şarkı söyleme isteği iletince, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Hakan Çakın buna izin verdi. Dün kemanıyla ameliyathaneye giren Bilge, ameliyat sırasında bir şarkı söyledi. İbrahim Bilge, ameliyattan çıktıktan sonra da keman çaldı. İbrahim Bilge, bugün ise hastanedeki odasında mini bir konser verdi. Bilge, sözü ve müziği Musa Eroğlu'na ait 'Bizim pencereler yele karşıdır' türküsünü söyledi. Konserin ardından doktoru Hakan Çakın'ın koluna giren İbrahim Bilge, koridorda tur attı. Opr. Dr. Hakan Çakın, İbrahim Bilge'nin sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirterek, "Bundan dolayı çok mutluyuz. Hastamız becerilerini kaybetmeden sağlık problemlerinden kurtulmasına vesile olduk. Üstelik müziği de çok güzel hastamızın. İnşallah bundan böyle hayatını da müzik yaparak kazanmaya devam edecek" dedi. Ameliyat sonrasında yeniden doğduğunu belirten İbrahim Bilge ise "Bana böyle güzellik yaparak dünyaya yeniden getiren Hakan Çakın hocama minnettarım. Umarım ne dileği varsa olur" dedi.