(Görüntülü Haber) AMBARLI LİMANINDA KOKAİN OPERASYONU

* Muz konteynerinde dedektör köpeklerle yapılan aramada 62 kilo kokain ele geçirildi. Haber : Erhan TEKTEN İstanbul İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Ambarlı Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Kısım Amirliği ve Risk Şube Müdürlüğünce Ambarlı Limanı'nda yapılan operasyonda 62 kilo kokain ele geçirildi. Singapur bayraklı Kaptan S.R. idaresindeki gemide bulunan konteynerler gemi giriş yaptığı anda risk değerlendirmesine alındı. Gemide bulunan Güney Amerika mahreçli bazı konteynerlerin kokain kaçakçılığı açısından riskli olduğunu tespit eden ekipler, şüphelendikleri konteynerleri X-ray taramasına yönlendirdi. SOĞUTUCUNUN İÇERİSİNE GİZLEMİŞLER X-ray taramasında, Ekvador çıkışlı muz taşıyan bir konteynerin soğutucu kısmında şüpheli bir yoğunluk tespit edilmesi sonucu, konteynerin açılarak narkotik dedektör köpeklerle arama yapıldı. Aramalar sonucunda konteynerin soğutucu kısmında 52 adet preslenmiş toz formunda kokain olduğu bulundu. Ele geçirilen 62 kilo kokainin piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon 500 bin TL olduğu bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. G. AMERİKA ÇIKIŞLI KONTEYNERLER KOKAİN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI YAKİNEN TAKİBE ALINIYOR Gümrük ve Ticaret Bakanlığının uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele politikaları kapsamında, ülkeye deniz yoluyla gelen konteynerler ve Ro-Ro taşımacılığı ile gelen araçlardan riskli görülenler, başta Araç ve Konteyner Tarama Sistemleri olmak üzere gelişmiş teknolojiye sahip teknik cihaz ve donanımlarla kontrol ediliyor. Bu kapsamda, Güney Amerika çıkışlı konteynerler, kokain kaçakçılığına karşı yakınen takibe alınarak geminin limana yanaşmasının ardından x-ray taramasından geçiriliyor. Ayrıca, Deniz Devriye Ekiplerince kullanılan devriye botları ve ani müdahale botları ile Türk karasularında seyreden deniz taşıtları, 7/24 gümrük gözetimine tabi tutuluyor. Şüpheli görülen gemiler ise Gemi Arama Timlerince kapsamlı bir aramadan geçirilerek ülkeye alınıyor.