(Görüntülü Haber) Amatör maçta kavga

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde oynanan amatör küme maçında iki takım futbolcuları tekme tokat kavga etti. Polis, tarafları biber gazı kullanarak ayırdı. Süper Amatör Ligi'nde ev sahibi Bayatspor ile şampiyonluk mücadalesi veren Devrek Belediyespor Beyçayırı Stadı'nda karşılaştı. 40'ncı dakikada oyuncusunun gördüğü kırmızı kart nedeniyle müsabakayı 10 kişi sürdüren konuk takım 2-0 yenik durumda iken 90+2'de Abdüllatif'in attığı golle farkı 1'e indi. Maçın uzatma dakikalarında konuk takım penaltı kazandı. Bu sırada ev sahibi takım ile konuk takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Maçın hakemi Emre Kunduracı, Devrek Belediyespor'un takım kaptanı Murat'ı oyundan attı. Özgür, penaltı atışını gole çevirince durum 2-2 eşitlendi. Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasına giden iki takım oyuncuları kavga etti. Futbolcuların tekme ve tokatlarla birbirlerine vurduğu kavgada polis tarafları ayırmakta güçlük çekti. Yaşanan arbedede Bayatspor Kulüp Başkanı Tahsin Eroğlu yere düştü. Devrek Belediyespor Antrenörü Serkan Bankoğlu vücuduna darbe aldı. Polis, tarafları biber gazı kullanarak güçlükle dağıttı. Devrek Belediyespor Antrenörü Serkan Bankoğlu, güzel giden maçı hiç bir şey yokken, Alaplı seyircisinin provoke etmesiyle olayların çıktığını ileri sürdü.