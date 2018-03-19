(Görüntülü Haber) Amasyalı şair, Afrin’de görev alan Mehmetçiğe şiir yazdı

AMASYA’da yaşayan ve katıldığı yarışma programında yaptığı hayvan taklidiyle ‘kurt adam’ olarak anılan Ömer Dolay (28), Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan askerler için şiir yazdı. Ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan yetenek yarışmasındaki şovu ile yarı finale kadar yükselen Amasyalı Ömer Dolay, programda yaptığı hayvan taklidiyle ‘kurt adam’ lakabını aldı. Amasya’da tiyatro gibi çeşitli sanat etkinliklerinde de görev alan Ömer Dolay, Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan askerler için şiir yazdı. Şiirini görevde olan askerlere hediye ettiğini söyleyen Ömer Dolay, ”Suriye’de devam eden ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda PKK ve PYD’li teröristlerle mücadele etmekte olan Mehmetçiğimize şiir yazdım. Allah’ım onlara güç, kuvvet versin diyorum. Türk halkının maddi manevi her şeyiyle ordumuzun arkasında olduklarını unutmasınlar” dedi. Ömer Dolay'ın Mehmetçik için yazdığı şiir şöyle: Benim güzel Mehmetçiğim O bayrak altında öyle bir mücadele ediyorsun ki Tüm Türkiye senin ardından Tüm kalp seninle Mehmetçiğim. Sana, Rabbim güç, kuvvet versin Rabbim sana iman gücü versin Biz hepimiz hep dua ile hep arkandayız Dua ile seninleyiz Güzel Mehmetçiğim. Senin bastığın topraklar ağlamıyor Mehmetçiğim O terör örgütünün bastığı topraklar ağlıyor İşte güzel Mehmetçiğim. Ağlayan topraklarda şimdi şehitlerimiz yatıyor Ben şehitlerimizi buradan saygıyla anıyorum O güzel Mehmetçiğim. Şehit düştü, ama bizim kalbimizde her daim yaşamaktalar Ancak kalbin ağlıyor Bu gözyaşlarım helal olsun Mehmetçiğe helal olsun