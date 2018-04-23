(Görüntülü Haber) Amasya’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Sinan HARMANCI/AMASYA,() - AMASYA’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, anıta çelenk sunma ve düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Amasya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ilk olarak Yavuz Selim Meydanı’nda çelenk sunma töreniyle başladı. Milli Eğitim Müdürü Dr. Hüseyin Güneş ve öğrenciler tarafından Atatürk Anıtı'na sunulan çelengin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrası ilk tören sona erdi. İkinci tören Mehmet Çelebi Meydanı’nda yapıldı. Programa Amasya Valisi Osman Varol, 15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur ve Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, kurum müdürleri, STK’lar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda ilk olarak Amasya Valisi Osman Varol, 15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur ve Belediye Başkanı Cafer Özdemir öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı. Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, “Kendi refah ve mutluluğu için oyun çağındaki çocukları fuhuş, bağımlılık, istismar, organ ticareti gibi hususlarda kullanan, onların kanları ve canları üzerinden kalkınan sömürü düzenine son verecek, dünyayı bu yavrularımıza inşallah inşa edeceğiz” dedi. Konuşma sonrasında öğrenciler şiirler okuyup, hazırladıkları dans gösterilerini gerçekleştirdi. Kutlamada ana sınıfı öğrencileri dev Türk bayrağı açtılar. Amasya Valisi Osman Varol, 15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, öğrenciler ve vatandaşların balon uçurması ile program son buldu.