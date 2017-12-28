(Görüntülü Haber) Amasya'da Yerli otomotiv fabrikasına talip oldu

Sinan HARMANCI AMASYA,() Amasya Valisi Osman Varol, Bir yerli otomobil üretimi, bir marka ortaya çıkarılması ve bunun uluslararası pazarda rekabet etmesi anlamında ciddi bir adım atıldı. Bu üretim yatırımının yapılacağı yerle ilgili henüz ortada somut net bir durum yok. Bu yatırımın Amasya'mıza yakışacağını düşünerek, bununla ilgili bir değerlendirmenin arkasından da bir tanıtım broşürü, bir tanıtım dokümanı hazırladık dedi. Amasya Valiliği Toplantı Salonu'nda Vali Osman Varol'un başkanlığında Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Merzifon İlçe Belediye Başkanı Alp Kargı, sivil toplum kurulu temsilcileri, yerel yöneticiler, kamu kurum temsilcileri, iş adamları ve basın mensuplarının katılımıyla, yerli otomotiv fabrikasının Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yapılması için basın açıklaması yapıldı. Amasya Valisi Osman Varol, Bir süre önce Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde uzun süredir üzerinde durduğu yerli bir otomotil markası çıkarma noktasında ciddi bir adım atıldı. Ve bu konuda çok önemli iş adamlarımız bir araya gelerek, bu husustaki somut çalışmaları başlattılar. Bir yerli otomobil üretimi, bir marka ortaya çıkarılması ve bunun uluslararası pazarda rekabet etmesi anlamında ciddi bir adım atılmış oldu. Bu üretim yatırımının yapılacağı yerle ilgili henüz ortada somut net bir durum yok, bu önemli yatırım için ülkemizin gerçekten tarihinde belki dönem noktası olacak ekonomik anlamda, bu önemli yatırımın illerinde gerçekleşmesi içinde Türkiye çapında birçok ilimizin ciddi anlamda çabası var. Biz de milletimizin tarihinde her zaman önemli bir yeri olmuş, olan Amasya ilimizin bunun dışında kalmasını düşünemezdik. Bu kapsamda konunun ilgililerle paydaşlarımızla, yönetici arkadaşlarımızla, siyasetçilerimizle konuyu müzakere ettik. Merzifon Organize Sanayi Bölgemizde (OSB) uzun zamandır üzerinde çalışılan genişleme sahamızın tapularını bir süre önce aldık. Yani elimizde 400 dönümün üzerindeki sanayi parseli hazır bir şekilde beklerken, bu husus ortaya çıktı. Bunun arkasından bizde girişimlerimizi yaptık. Bu yatırımın Amasya'mıza yakışacağını düşünerek, bununla ilgili bir değerlendirmenin arkasından da bir tanıtım broşürü, bir tanıtım dökumanı hazırladık diye konuştu. Amasya Valisi Osman Varol, basın açıklamasının ardından katılımcılara ve basın mensuplarına yerli otomotiv fabrikasının Merzifon'a kurulması durumunda nasıl bir proje hazırlandığını sinevizyon gösterimi ile tanıttı.