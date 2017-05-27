(Görüntülü Haber) Amasya'da 155 yıllık gelenek yaşatılıyor

Sinan HARMANCI/AMASYA, () - AMASYA'da her ramazan ayında iftar ve sahur saatlerinde tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veren belediye bandosu, 155 yıllık geleneği bu yıl da devam ettirdi.



Amasya Belediye bandosu bu ramazan ayında da 300 metre yükseklikteki Harşena Dağı'nda, kent merkezinden duyulacak şekilde iftar ve sahur öncesi konser vermeye başladı. Bando bu yıl, telefondan istek almadan, askerler, gaziler ve şehitler için, kahramanlık türküleri, marşlar ve vatan türküleri çalacak. Bando, bugün iftar öncesi 'Çanakkale içinde aynalı çarşı', 'Genç Osman' ve 'Türkiyem' parçalarını çalarak şehitleri ve gazileri saygıyla andı. Belediye bandosu, Ramazan ayı boyunca bu geleneği sürdürecek.



Bando Şefi 35 yaşındaki Hakan Dinçer, "Bu sene sadece askerlerimiz, gazilerimiz ve şehitlerimiz için kahramanlık türküleri çalma kararı aldık. Geçen yıllarda istek alıyorduk. Bu yıl istek almayacağız. Çaldığımız eserleri askerlerimize, gazilerimize, şehitlerimize ve halkımıza armağan ediyoruz” dedi.



Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir ise 155 yıllık geleneği yaşattıklarını söyleyerek, "Arkadaşlarımız daha çok oryantal ya da oyun havaları şeklinde istek alıyorlardı. Ama özellikle son süreçte ülkemiz genelinde sürdürülen terörle mücadele kapsamında şehitlerimiz ve gazilerimiz var. Onların hatırasına arkadaşlarımız daha çok kahramanlık türküleri, milli duygularımızın okşayan müzikleri çalmaya karar vermişler. Güzel bir karar almışlar, ben de kendilerini canı gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.



Konuşmasının ardından Belediye Başkanı Cafer Özdemir iftar topunu ateşledi.