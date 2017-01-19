(Görüntülü Haber) Amasra'da dev dalgalar
BARTIN'ın Amasra İlçesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Amasra'da etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde saatteki hızı 30 kilometreye ulaşan rüzgar ile birlikte denizde yüksek...
19 Ocak 2017 Perşembe 14:44
BARTIN'ın Amasra İlçesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Amasra'da etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde saatteki hızı 30 kilometreye ulaşan rüzgar ile birlikte denizde yüksek dalgalar oluştu. Amasra Büyük Liman'da mendireğe çarpan dalgaların boyu 4-5 metreyi buldu. Dalgalar zaman zaman liman içine kadar geldi. Balıkçı tekneleri de kötü hava koşulları nedeniyle denize açılmadı. Tekneler limana sığındı.
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