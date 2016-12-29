(Görüntülü Haber) Amasra'da dev dalgalar
BARTIN'ın Amasra İlçesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Amasra'da etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde saatteki hızı 38 kilometreye ulaşan rüzgar ile birlikte denizde dev dalgalar...
29 Aralık 2016 Perşembe 13:28
BARTIN'ın Amasra İlçesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Amasra'da etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde saatteki hızı 38 kilometreye ulaşan rüzgar ile birlikte denizde dev dalgalar oluştu. Amasra Büyük Liman'da mendireğe çarpan dalgaların boyu 5-6 metreyi buldu. Dalgalar zaman zaman balıkçı teknelerinin sığındığı liman içine kadar ulaştı. Belediye hoparlöründen de anons yapılarak vatandaşların liman mevkisine yaklaşmamaları, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı da dikkatli olmaları istendi.
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