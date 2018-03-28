Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü 
Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü 
Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü, 33 yaralı
Çorumda otobüs kazası: 2 ölü,...
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Benzine gece yarısı 12 kuruş zam geliyor
Benzine gece yarısı 12 kuruş...

(Görüntülü Haber) Amanos şehidi, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Yaprak KOÇER- Gökhan İÇKİLLİ- Sait KUZU/SALIPAZARI (Samsun), () - HATAY'da Amanos Dağı kırsalında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur(25) memleketi Samsun'da düzenlenen cenaze töreninin ardından sevenlerinin...

Yaprak KOÇER- Gökhan İÇKİLLİ- Sait KUZU/SALIPAZARI (Samsun), () - HATAY'da Amanos Dağı kırsalında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur(25) memleketi Samsun'da düzenlenen cenaze töreninin ardından sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağı kırsalında terör örgütü PKK'lı bir grup ile Jandarma Özel Harekat timleri arasında çıkan çatışmada yaralanan ve götürüldüğü İskenderun Devlet Hastanesi'nde  şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur için bugün memleketi Samsun'un Salıpazarı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tokur’un cenazesi Salıpazarı İlçe Devlet Hastanesi morgundan alınarak Fatih Camii'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, şehidin annesi Nazmiye ve babası Sebahattin Tokur, şehidin 1 yıllık eşi Melike Tokur (25), şehidin 3 kardeşi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. 2 yılllık asker olan şehit Jandarma Uzman Çavuş Tokur’un Ankara'da görev yaptığı ve geçici görevle Hatay'a gittiği belirtildi. Öte yandan cenaze törenine şehidin Ankara'da görev yaptığı birlikteki arkadaşları da katıldı. Silah arkadaşları şehidin anne ve babasının elini tek tek öptü. 

TABUTA SARILIP AĞLADILAR

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur’un annesi Nazmiye ve eşi Melike Tokur tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Melike Tokur'un eşinin fotoğrafını öpüp ağlaması yürekleri dağladı. Şehidin kardeşi Erdem Tokur (12) da ağabeyinin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tokur için öğlen namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Ardından cenaze Kalfalı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314