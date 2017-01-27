(Görüntülü Haber) Alzheimer hastası yaşlı kadın donmak üzereyken bulundu

Yusuf ÇINAR / ÇORUM, () - ÇORUM’da Alzheimer hastası 87 yaşındaki Kezban Sarıkaş, kent merkezinden 8 kilometre uzaklıkta köylüler tarafından donmak üzereyken bulundu. Çorum’un Bahçelievler Mahallesi’nde oturan Alzheimer hastası Kezban Sarıkaş, dün akşam saatlerinde 'Komşuya gidiyorum' diyerek, evinden çıktı. Sarıkaş, mahalleye 8 kilometre uzaklıkta arazide köylüler tarafından donmak üzereyken bulunup jandarmaya haber verildi. Köye gelen jandarma ekiplerinden bir asker, yaşlı kadını kucağında askeri araca taşıdı. Kezban Sarıkaş, Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil s-serviste doktorlar tarafından muayene edilen kadın, daha sonra taburcu edilerek yakınlarına teslim edildi.