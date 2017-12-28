(Görüntülü Haber) Altındaş Trüf mantarlı ağaçlar halka dağıtılacak

İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ- () KAHRAMANMARAŞ Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, Anırın ilçesinde oluşturulan ve yıllık 600 bin Euro gelir getirmesi beklenen trüf mantarı ormanındaki fidanların verim vermeye başladığında bölge halkına dağıtılacağını söyledi. Andırın Kaymakamı Haluk Koç, Belediye Başkanı Baki Tezcan, Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, Andırın Orman İşletme Müdürü İdris Tetik, Efirağızlı Mahallesi Çatak mevkiinde 40 dönüm arazide yaklaşık bin 200 adet trüf mantarı aşısı yapılan meşe fidanları dikilerek oluşturulan Trüf Mantarı Ormanı'nda incelemelerde bulundu. Burada fidan da diken Altındaş, daha sonra yaptığı değerlendirmede trüf mantarının yüksek gelir getiren bir tür olduğunu belirterek, Denizli?den getirdiğimiz bu fidanları toprakla buluşturuyoruz, bu fidanlar büyüyüp trüf mantarı verimi aldığımızda bunları bölgede yaşayan insanlarımıza kişi başına dağıtacağız, Orman Genel Müdürlüğümüzün 38 tane eylem planı var, bunlardan biriside trüf mantarı eylem planı. Bölge Müdürlüğü olarak Andırın İlçemizde bunu tesis ettik, bu tür gelir getirici projelerimizi de hayata geçirmeye devam edeceğiz diye konuştu. BÖLGE HALKINA GELİR SAĞLAYACAK Andırın Kaymakamı Haluk Koç ise trüf mantarı projesinin ilçeye önemli katkı sağlayacağını ifade ederek, Ülkemiz ormanlarının ekonomiye kazandırılması noktasında son yıllarda önemli gelişmeler var. Trüf mantarının kilosunun bin ile 10 bin arasında değiştiğini biliyoruz. Mahalle halkı bu mantarlar yetiştiğinde ülke ve kendi ekonomilerine büyük katma değer sağlayacaklardır dedi. ANDIRIN'IN YÜZDE 66'SI ORMANLARLA KAPLI Andırın Belediye Başkanı Baki Tezcan da Trüf Mantarı Ormanı'nın ilçe için güzel bir proje olduğunu söyledi. Tezcan, İlçemizin yüzde 66'sı ormanlarla kaplı. Bu tür projeler sayesinde bölgemizde gelir getirecek birçok projeler geliştiriliyor. Bal Ormanı, zeytin, ceviz, alıç ve son olarak da trüf mantarı projesi ile açılan gelir sahaları halkımız adına memnunluk verecektir diye konuştu.