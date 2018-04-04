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(Görüntülü Haber) Alparslan Türkeş Foça'da anıldı

Seyfi GÜL FOÇA (İzmir), () Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş, ölümünün 21'inci yılında İzmir'in Foça ilçesinde anıldı. Alparslan Türkeş için ölümünün 21'inci yıldönümünde Küçükreniz...

Seyfi GÜL FOÇA (İzmir), () Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş, ölümünün 21'inci yılında İzmir'in Foça ilçesinde anıldı. Alparslan Türkeş için ölümünün 21'inci yıldönümünde Küçükreniz Sahili'nde, MHP Foça ilçe teşkilatı tarafından anma töreni düzenlendi. Türkeş için dua edip, anısına lokma döktürldü. Törende konuyan MHP Foça İlçe Başkanı Turan Çetinarslan, Türkeş'in ülkemizin yetiştirdiği en önemli devlet adamlarından biri olduğunu, bugün onun fikirlerinin devlet yönetiminde etkin şekilde kullanıldığını görmekten gurur duyduklarını söyledi. Çetinarslan Bugün devlet yönetimimiz onun çizgisine gelmiştir. Onun ölümsüz fikirlerinden feyz almaya devam ediyoruz. Rahmet ve minnetle anıyoruz dedi. Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997 tarihinde kalp krizinden yaşamını yitirmişti.

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