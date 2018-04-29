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(Görüntülü Haber) Alman çoban köpekleri yarıştırıldı

Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), () - KÖPEK Irkları Federasyonu'na kayıtlı Alman çoban köpekleri, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yarıştırıldı. Alman hakem, köpekleri ırk standartlarına uygunluk, karakter, sosyalizasyon ve itaat gibi...

Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), () - KÖPEK Irkları Federasyonu'na kayıtlı Alman çoban köpekleri, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yarıştırıldı. Alman hakem, köpekleri ırk standartlarına uygunluk, karakter, sosyalizasyon ve itaat gibi konularda değerlendirdi. Alman çoban köpeği üreticileri ve sahipleri, Kartepe'de bulunan Şehit Abdullah Tayyip Olçok Stadyumu'nda bir araya geldi. Köpek Irkları Federasyonu'na bağlı Alman Çoban Köpeği Spor Derneği'nce organize edilen yarışmanın hakemliğini ise Alman hakem Nancy Herms yaptı. Yarışmada, gerçek ırk standartlarına uygunluk, karakter, sosyalizasyon ve kendini sergileyebilme gibi yeteneklerin yanı sıra köpeğin sahibiyle uyumu, itaat seviyesi gibi birçok özellik hakem Herms tarafından değerlendirildi. 67 köpeğin yarıştırıldığı yarışmada dereceye giren köpek, Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil edecek. Alman Çoban Köpeği Spor Derneği Başkanı Kemal Kural, yarışmayla ilgili "Bu yarışmaları biz yılda 3- 4 kez düzenliyoruz. Buradaki amaç, ırkının en iyi özelliklerini taşıyan Alman çoban köpekleri seçerek, üretime sevk etmek. Bu şekilde kusursuza yakın köpek yetiştirmek hedefleniyor. Bir köpeğin kusursuza yakın olabilmesi için bir defa üretiminin kusursuz olması lazım. Daha sonra köpeğin eğitimi geliyor. Bunlar narkotik, bomba, deprem veya engellilerin yardımına gidecek köpekler olabilir. Bunun için de altyapının yani üretimin sağlam olması lazım. Biz burada en iyi anne- babayı seçerek, üreticilere bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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