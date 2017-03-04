(Görüntülü Haber) Alistair bebeği vuran Daimi Akyüz düğününde öldürüldü (Yeniden)

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), () - İZMİR'de 14 yıl önce kafeteryada kavga ettiği Ali Bektaş ile bebek arabasında uyuyan 2.5 yaşındaki Alistair Grimason'u öldüren, çarptırıldığı 36 yıl ağır hapis cezasını çektikten sonra geçen hafta tahliye edilen 46 yaşındaki Daimi Akyüz, Aliağa İlçesi'nde düğününde husumetli olduğu eski koğuş arkadaşı 35 yaşındaki Erdal Tali tarafından öldürüldü. Bir kişinin de yaralandığı olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, kaçan Erdal Tali'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. İzmir'in Foça İlçesi'ne bağlı eski belde Yeni Foça'da, 7 Temmuz 2003'te meydana gelen olayda, annesi Özlem Grimason ve anneannesi Gülay Eşsizhan'ın oturduğu kafeteryada bebek arabasında uyuyan Alistair Grimason, arka masalarda oturanlar arasında çıkan silahlı kavgada, isabet eden bir kurşunla yaşamını yitirdi. Özlem ve David Grimason çiftinin çocukları Alistair ile kavga ettiği Ali Bektaş ve Alistair bebeğin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan Daimi Akyüz, polisin sıkı takibi sonucu yakalanıp, tutuklandı. Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Daimi Akyüz, 19 Temmuz 2004 tarihinde 36 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. SİLAHSIZLANMA KAMPANYASI BAŞLATILDI İskoç David ve Özlem Grimason çiftinin çocukları Alistair'in maganda kurşunuyla öldürülmesi Türk ve dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Alistair'in böyle bir olayda yaşamını yitirmesi, annesi Özlem Grimason, İskoç babası David Grimason, dedesi avukat Tuncer Eşsizhan, anneannesi avukat Gülay Eşsizhan başta olmak üzere herkeste büyük üzüntü yarattı. Bu olayın ardından avukat olan Eşsizhan çifti, başkalarının da aynı acıyı yaşamaması için bireysel silahlanmaya karşı mücadele başlattı. İzmir ve İskoçya'da çok sayıda imza toplandı. Bu imzalar o dönemde, bireysel silahlanmanın önüne geçilmesi talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teslim edildi. ALİSTAİR'İN KATİLİ DÜĞÜNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ İşlediği suçun cezasını çeken Daimi Akyüz, aradan geçen süreçte hükümlülerin lehine yapılan yasal düzenlemelerden de yararlanarak bir hafta önce tahliye oldu. Üçüncü evliliğini yapmak isteyen Akyüz ve yakınları, dün akşam, düğün salonu olarak da hizmet veren Kültür Mahallesi'ndeki restoranda bir araya geldi. En mutlu günlerinden birini yaşayan Daimi Akyüz, yakını 36 yaşındaki Zafer Yıldırım'la bir ara sigara içmek için restoranın dışına çıktı. Kapüşonlu kıyafet giyen Erdal Tali, iddiaya göre, Akyüz ve Yıldırım'ın yanına yaklaşıp pompalı tüfekle ateş açtı. Ardından yanındaki bazı kişilerle birlikte olay yerinden uzaklaştı. Silah sesi üzerine panikle dışarı çıkan düğün salonundakiler, damat Akyüz ile Yıldırım'ı kanlar içinde yerde görünce olayı, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine düğün salonuna gelen sağlık ekipleri Akyüz ve Yıldırım'ı ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Daimi Akyüz İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Zafer Yıldırım ise Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Akyüz kurtarılamazken, Yıldırım'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Yaşamını yitiren Akyüz'ün cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. EN MUTLU GÜNÜNDE ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEMİŞ Daimi Akyüz ile cinayet şüphelisi Erdal Tali'nin cezaevindeyken aynı koğuşta kaldıkları, bilinmeyen bir nedenle ikisi arasında husumet oluştuğu belirtildi. Erdal Tali'nin tahliye olduktan sonra Akyüz'ü en mutlu gününde öldüreceği yönünde tehdit ettiği öğrenildi. CİNAYETTTEN ARANIYORMUŞ Geçen yıl aralık ayında tahliye olan şüpheli Erdal Tali'nin, aynı ay içinde, İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili arandığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, saldırı sırasında Erdal Tali'nin yanında olduğu belirlenen 2 kişiyi yakaladı. Erdal Tali'nin yakalanması için polis çalışmasını sürdürüyor.