(Görüntülü Haber) Alev öğretmen, okulu eve çevirdi

KARS'ın merkez Azat köyünün sınıf öğretmeni Alev Sungur'un eve çevirdiği okuldan öğrenciler ayrılmak istemiyor. Okulun kalorifer kazan dairesindeki atıl bir odayı da 'Hayal Kütüphahesi'ne dönüştüren Alev öğretmen, öğrencilerle oyun oynayıp, şarkılar söylüyor.



Görev yaptığı okullardaki çocukların umudu olan Alev Sungur, tayinle geldiği Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Mollafadıl köyünde 3 yılda unutulmaz projelere imza attı. 'Çocuklar Kitap Okusun' kampanyasıyla sosyal medya üzerinden topladığı 8 bin 500 kitapla Adilcevaz ilçesindeki 16 köy okuluna kütüphane kurdu. 'Çocuklar Üşümesin' kampanyasında Adilcevaz'da 12 köy, Hizan ilçesinde de 5 olmak üzere toplam 17 okuldaki 700 öğrenciye kışlık mont, bot, atkı, bere ve çorap ihtiyaçlarının giderilmesini sağladı. 'Vatanımızı Tanıyalım' projesiylede, hayatında hiç uçak görmeyen öğrencilerini 23 Nisan'da uçakla İstanbul gezisine götürdü ve öğrenciler bu sayede ilk kez yaşadıkları ortamın dışında farklı bir şehir ve deniz görüp boğazda tekne turuna çıkarak lunaparkta gönüllerince eğlendi. Projelerle öğrencilerinin hayatına renk katan Alev öğretmen, Adilcevaz’da, 'Okul Bizim Yuvamız' çalışmasıyla 53 yıllık sobalı okula kalorifer sistemi getirdi, okulun iç ve dış cephe boyasını yaptırdı ve okula bin 500 kitaplı bir kütüphane kurdu.



KOLLARI SIVADI



Evli olan Alev Sungur (32) meslekte beşinci yılını doldurdu. Bir yıl da memleketi Yozgat’ın Akdağmadeni Konaca köyünde görev yapan Alev öğretmen, geçen Eylül ayında Kars merkeze 10 kilometre mesafede 300 nüfuslu Azat köyüne tayin oldu. 3 öğretmen, 35 öğrenci mevcutlu okulda 7 ay önce göreve başlayan Alev Sungur, ilk olarak sınıfın zeminini parke döşetti, halı serdi, yeni mobilyalar koydu. Okulun iç boyasını yeniledi, kendi sınıfına ve müdür odasına laminant parke yaptırdı. Kendi sınıfına ve ana sınıfına tam takım sınıf mobilyası aldırdı. Okulun kalorifer dairesindeki boş bir odayı da boyası ve düzenlemesiyle beraber sosyal medyadan topladığı 3 bin kitapla Hayal Kütüphanesi’ne çevirdi.



SOSYAL MEDYADAN SESİNİ DUYURDU



Bu yeniliklerin çocukları olumlu yönde etkilediğini, okula gelme isteklerinin arttığını, gitme isteklerinin ise azaldığını belirten Alev öğretmen, “Kalorifer kazan dairesindeki boş bir odayı da kütüphaneye çevirdim. Şu anda burada yaklaşık 3 bin civarında kitabımız var. Küçük bir köy okulu için epeyce fazla bir sayı bu. Kitapların çoğunu sosyal medya üzerinden temin ettim. Hayırseverler sağ olsunlar kırmadılar gönderdiler kitapları. Görev yaptığım okullarda kurduğum kütüphane sayısı buradaki ile birlikte 18’i buldu. Ben istiyorum ki Kars’taki, İstanbul’daki, Ankara’daki çocuk da hemen hemen aynı imkanlara sahip olsunlar. İstiyorum ki, hiçbir konuda geri kalmasınlar. Eğitim olsun, öğretim olsun ya da sosyal imkanlar olsun bunun için çabalıyorum ve çabalamaya da devam edeceğim. Daha çok okulu ev ortamına çevirdim ki, çocuklar okula severek gelsinler gitmek istemesinler. Bunu da başardığıma inanıyorum. Hedefim tabi sponsor bulabilirsem okulumuzun bahçesine park, öğrencilere tablet vermek" diye konuştu.



ALEV ÖĞRETMENİMİZİ TEBRİK EDİYORUZ



Azat köyünü ziyeret eden Milli Eğitim Müdür Vekili Osman Urlunç da, "Burada 35 pırıl pırıl öğrenciimiz var. Öğretmenlerimiz hakikaten görevlerini layıkıyla yapıyorlar. Okullarını bir ev ortamına çevirmişler. Sınıfları özel bir hale gelmiş. Ayakkabısız tertemiz hijyenik ortamda ders yapıyorlar. Kazan dairesinde de bir odayı herkesin rahatça kullanabileceği kütüphaneye çevirmişler. Bir köy okulunda 3 bin kitap olmasını önemsiyor ve örnek gösteriyoruz. Arkadaşları tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda diğer okullarımızda da böyle öğrencilerin rahat edeceği sınıflar ve kütüphaneler oluşur. Bu arkadaşlarımız sosyal medya üzerinden kendi imkanları ölçüsünde kaynak sağlamışlar ve okullarını güzelleştirmişler. Bizde bugün onları ziyaret etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.



2016 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çektiği kısa filmde de rol alan Alev Sungur, 2017 yılının Aralık ayında da 'Necip Hablemitoğlu Toplumsal Duyarlılık' ödülünü aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sayfasında da başarılarla dolu öyküsüyle yer alan Alev Sungur'un öğrencilerden Eylül Reyhan Çalkın ise, "Öğretmenimiz bizler için çok şeyler yaptı. Bize kütüphane yaptı, oyuncaklar aldı. Alev öğretmenimizi çok seviyoruz. O, bizim için bu hayal kütüphanesini kurdu. Okula geldiğimizde kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Evimizden ziyade okulumuza gelmek istiyoruz. Sınıflarımız yeniledi. Ortam çok güzel ve sıcak. Okul artık bizim bir evimiz oldu o yüzden de Alev öğretmenimizi çok seviyoruz. Okuldan eve gitmek istemiyoruz hep okulda kalmak istiyoruz artık" diye konuştu.



Alev öğretmenin çalışmalarını ve projelerini sosyal medya üzerinden takip eden fotoğraf sanatçısı Özgen Beşli de Azat Köyü ilkokuluna 6 adet Kars'ın tarihi dokusunu anlatan fotoğraf hediye etti.



