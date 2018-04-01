Enver ALAS-Serpil KIRKESER/İSTANBUL, () OKULUNUN Ankara'ya düzenlediği gezi sırasında hocası Atilla G.'nin odasında intihar ettiği iddia edilen Başak Alara Karademir (20) son yolculuğuna uğurlanıyor. Karademir'in cenazesi Halkalı'daki Çetinsaya Camii'ne getirildi. Tabutun üstüne duvak konulurken Karademir'in yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.
(Görüntülü Haber) Alara Karademir son yolculuğuna uğurlanıyor (1)
Enver ALAS-Serpil KIRKESER/İSTANBUL, () OKULUNUN Ankara'ya düzenlediği gezi sırasında hocası Atilla G.'nin odasında intihar ettiği iddia edilen Başak Alara Karademir (20) son yolculuğuna uğurlanıyor. Karademir'in cenazesi Halkalı'daki Çetinsaya...
01 Nisan 2018 Pazar 14:17
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